Siirt Hastanesinde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, hastane bahçesinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar bıçakla birbirlerine saldırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa