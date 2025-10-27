Siirt Hastanesinde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, hastane bahçesinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar bıçakla birbirlerine saldırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceme başlatıldı. - SİİRT