Üye Girişi
Haberler

'Sıfır Bir' Dizi Oyuncusunun Vurulduğu Anlar Ortaya Çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 'Sıfır Bir' dizisiyle tanınan oyuncu Tümer Adakaner'in paça salonunda vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın detayları ve şüphelinin kaçışı polis tarafından araştırılıyor.

'Sıfır Bir' dizi oyuncusunun vurulduğu anlar ortaya çıktı

ADANA - Adana'da 'Sıfır Bir' dizisiyle tanınan oyuncu Tümer Adakaner'in paça salonunda vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre dizi oyuncusu Tümer Adakaner'in sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner'e çay içtiği esnada ateş etti. Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Adakaner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay esnasında şapka takan mavi tişörtlü şüphelinin işletmeye girerek Adakaner'e ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adakaner'in vurulmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.

Polisin olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Sıfır Bir 3-sayfa Adana Dizi 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Süper Lig günün maçları nereden izlenir? KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Konyaspor- Galatasaray maçı şifresiz mi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir? Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı? Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı? Roblox ne zaman açılacak? 16 Ağustos Cuma Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye var mı? Maymun çiçeği virüsü nedir? OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Osmangazi Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? 16 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show, NOW, TRT 1, TV8'de neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Esin Çepni kimdir? Esin Çepni kaç yaşında, nereli? Bilal Hancı'nın eski eşi kim? FSM KÖPRÜSÜ ÜCRETİ 2024! FSM Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? GELİNİM MUTFAKTA 16 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÜCRETİ 2024! 15 Temmuz Köprüsü'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? 15 Temmuz Köprüsü geçiş ücreti kaç TL? Etna yanardağı patladı mı? Yanardağ patlarsa ne olur? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında? Aydemir Akbaş neden yoğun bakımda? Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu ne, hastalığı nedir? Aydemir Akbaş ne kanseri, son durumu nasıl?
title