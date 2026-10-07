Side'de takla atan otomobilin sürücüsü 262 promille yakalandı, 50 bin TL ceza aldı

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Side'de kullandığı otomobil takla attıktan sonra olay yerinden ayrılan ve bir süre sonra geri dönen araç sürücüsünün 262 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsüne 5 yıl içinde ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için 50 bin TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaza, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametinden Side istikametine seyir halindeki Haluk A.'nın kullandığı 07 DCA 87 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve kaldırıma çarpıp takla attı. Kazayı yara almadan atlatan ve kazanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü bir süre sonra tekrar olay yerine döndü. Jandarma Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobili kullanan Haluk A.'nın 262 promil alkollü olduğu belirlendi.

Otomobil sürücüsü Haluk A.'ya 5 yıl içinde ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için 50 bin TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı