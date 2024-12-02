Şiddetli Fırtınada Yıkılan Duvarın Altında Kalan Baba Hayatını Kaybetti

- Şiddetli fırtınada yıkılan duvarın altında kalan baba, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşanan şiddetli fırtınada yıkılan duvarın altında kalan baba, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Veli toplantısı nedeniyle ailesiyle okula gelen baba Abdullah Kekil (50), otomobilini okul bahçesine park etti. Eşiyle beraber okula giren Kekil, daha sonra eşine, 'Ben arabaya çocukların yanına gideyim' diyerek otomobile geri döndü. Kekil, otomobile biner binmez rüzgarın etkisiyle devrilen duvar otomobilin üzerine uçtu. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarılan baba ve çocukları D.K ve H.E.K kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan baba Abdullah Kekil, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kekil, bugün Abdülhamit Han Camii'nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.