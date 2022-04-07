Şiddet gördüğü kocasını öldüren Damla, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de 2015 yılında kendisine 15 yıl boyunca şiddet uygulayan eşini öldüren Damla Kutulu, meşru müdafaa koşulları neticesinde beraat etmişti. Yargıtay'ın bozma ilamı neticesinde Damla Kutulu'nun yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, "Olay günü feci şekilde dövdü, beni öldüreceğini söyledi" diyen Kutulu'ya 15 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 2015 yılında Körfez ilçesinde meydana geldi. Eşi Fikret Kutulu'dan şiddet gören Damla Kutulu, korkuya kapılarak eşinin başına piknik tüpüyle vurup, daha sonra 14 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olay sonrasında nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Damla Kutulu beraat etmiş, sonrasında ise Yargıtay kararı bozmuştu.

"Eşimin beni öldüreceğinden korktum"

Yargıtay'ın bozma ilamı neticesinde Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Damla Kutulu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Damla Kutulu ve avukatı katıldı. Duruşmada söz alan Damla Kutulu, "Ben kızlarımın hayatını düşünüyorum. Bana sahip çıkacak hiç kimsem yoktu. Ailem evliliğim sırasında şiddet gördüğüm halde beni kocamın evine geri gönderdi. Beraatimi talep ediyorum. Amacım kesinlikle kendisini öldürmek değildi. Eşimin beni öldüreceğinden korktum. Olay günü feci bir şekilde dövdü, beni öldüreceğini söyledi. Kendi ve çocuklarımın hayatından endişe duyuyordum" dedi.

Mahkeme heyeti, Damla Kutulu'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Tahrik ve iyi hal indirimi de uygulayan heyet, sanık Damla Kutulu'ya 15 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa