Haberler

Siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 20 il merkezli siber suç operasyonlarında 193 şüphelinin yakalandığını, 78'inin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 193 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 20 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 78'inin tutuklandığını, 30 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığını açıkladı.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı. 20 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 78'i tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 20 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünyayı tedirgin eden uyarı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor

Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

Olay iddia: Tuğyan'ın cezaevinde mektuplaştığı isim kan dondurdu
Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor

Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek

Ederson hakkında karar! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek
Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi