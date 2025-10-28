Haberler

Shinzo Abe'yi Suikastle Öldüren Tetsuya Yamagami, Suçlamaları Kabul Etti

Güncelleme:
Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi el yapımı silahla öldüren Tetsuya Yamagami, yargılanmaya başladığı Nara Bölge Mahkemesi'nde cinayet suçlamasını kabul etti. Yamagami, suikastın arkasındaki nedenleri de açıkladı.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi el yapımı silahla suikast düzenleyen Tetsuya Yamagami, yargılandığı davanın ilk duruşmasında cinayet suçlamasını kabul ederek, "Doğru, bunu yaptığım konusunda hiçbir şüphe yok" dedi.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi seçim konuşması yaptığı sırada el yapımı silahla vurarak ölümüne neden olan 45 yaşındaki Tetsuya Yamagami'nin yargılandığı davanın ilk duruşması Nara Bölge Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada söz alan Yamagami, suikast suçlamasını kabul ederek, "Doğru, bunu yaptığım konusunda hiçbir şüphe yok" ifadelerini kullandı.

"Dikkatleri Birleşme Kilisesi'nin üzerine çekmeyi amaçladı"

Sanığa yöneltilen cinayet, mala zarar verme ve ateşli silahlar yasasını ihlal suçlamalarını okuyan savcılık makamı, Yamagami'nin, annesinin Birleşme Kilisesi'ne üye olmasının ardından gruba karşı kin beslediğini, Abe'yi öldürerek hem dikkatleri hem de eleştirileri Birleşme Kilisesi'nin üzerine çekmeyi amaçladığını belirtti. Yamagami'nin işlediği suçun sonuçlarının savaş sonrası Japonya'da "benzeri görülmemiş" nitelikte olduğunu vurgulayan savcılık, sanığın içinde bulunduğu zorlu çocukluk döneminin verilecek cezayı azaltmak için bir gerekçe olmaması gerektiğini vurguladı.

Sanık avukatları Birleşme Kilisesi'ni işaret etti

Sanık avukatları ise, Tetsuya Yamagami'nin ailesinin iflasa sürüklenmesinden Birleşme Kilisesi'nin sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Sanık, Birleşme Kilisesi'nin kıdemli bir üyesine saldırmayı planlamış, ancak daha sonra gruba dostça tavır sergilediğini düşündüğü bir politikacıya saldırmanın amacına uygun olacağına kanaat getirmiştir" savunmasını yaptı.

Yamagami'nin avukatları, müvekillerinin kişiliğinin ve davranışlarının dini istismarla dolu bir çocukluk döneminde şekillendiğini iddia ederek, bunun hafifletici bir neden sayılması gerektiğini ifade etti. Mahkeme, yargılamanın yarın tanık beyanları ile devam edeceğini açıkladı.

Abe suikast sonucu hayatını kaybetmişti

Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Shinzo Abe, 8 Temmuz 2022'de Nara şehrinde yaptığı bir seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Olay yerinde yakalanan katil zanlısı Tetsuya Yamagami, ifadesinde Abe'yi annesinin iflasından sorumlu tuttuğu Birleşme Kilisesi adlı dini gruba destek verdiğine inandığı için öldürdüğünü belirtmişti. Dünyada büyük yankı uyandıran suikastın ardından Birleşme Kilisesi'nin bağış toplama faaliyetleri ve siyaset dünyası ile ilişkileri tartışma konusu olmuştu. - TOKYO

