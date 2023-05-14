Sezen Aksu Beykoz'da oyunu kullandı

İSTANBUL - Ünlü sanatçı Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı.

Sabah 08.15 sıralarında Sedat Simavi Ortaokuluna gelen ünlü sanatçı Sezen Aksu oy kullanmak için sıraya girdi. Sırada beklerken vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren ünlü sanatçı daha sonra kabine girip oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan ünlü sanatçı yine vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek okuldan ayrıldı.