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Seyyar satıcı zabıta tartışması kanlı bitti: 4'ü zabıta 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Seyyar satıcı zabıta tartışması kanlı bitti: 4'ü zabıta 7 yaralı

Malatya'da zabıtalarla tartışan seyyar satıcı pompalı tüfekle 4'ü zabıta 7 kişiyi yaraladı.

Malatya'da zabıtalarla tartışan seyyar satıcı pompalı tüfekle 4'ü zabıta 7 kişiyi yaraladı.

Olay, 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede aracıyla satış yapan seyyar satıcı A.K.'ye (22) zabıta ekipleri uyarıda bulundu. Ekiplerin uyarısı sonrası bölgeyi terk etmeyen A.K. ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası bölgeden ayrılan A.K. daha sonra geldiği olay yerinde aracında aldığı pompalı tüfekle zabıtaların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu zabıtalardan A. T. G., F. Ş., H. K., K. T. ile bölgedeki bir çay ocağında bulunan müşterilerden H K., H.H., A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ekipler şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Meydanı Malatya Zabıta 3. Sayfa Haberler

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