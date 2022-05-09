Dönercilerin kavgasında kan döküldü! İki kardeşe birden kurşun yağdırdı

Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde döner ustası Yakup Yakan, bir süre önce Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyyar tezgahıyla satış yapmaya başladı. Yakan'ın tezgahının karşısındaki iş yerinde dönercilik yapan Mesut Sarıçakır, iddiaya göre, bu durumdan rahatsız oldu. Sarıçakır, Yakan'ın yanına giderek tezgahını kaldırmasını isteyince ikili arasında tartışma çıktı.

AĞABEYİ DE GELİNCE TARTIŞMA, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Mesut Sarıçakır'ın ağabeyi Sinan Sarıçakır da olay yerine gelince tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sağ kolundan bıçakla yaralanan Yakan, belinden çıkarttığı tabancayı Sarıçakır kardeşlere doğrultup peş peşe ateş etti. Sarıçakır kardeşler kanlar içerisinde yere yığılırken, Yakan ise tezgahını bırakıp yanındaki Bedri A. (29) ile birlikte otomobille kaçtı.

BAŞINDAN VURULDU

Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından vurularak ağır yaralanan Mesut Sarıçakır ile ağabeyi Sinan Sarıçakır'ı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise silahlı saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen Yakan ile yanındaki Bedri A., saklandıkları evlere yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Emniyete götürülen şüpheli Yakup Yakan ifadesinde, Mesut Sarıçakır'ın tezgahını kaldırması için tehditte bulunduğunu ve hakaret ettiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup Yakan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Bedri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi devam eden Mesut Sarıçakır'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa