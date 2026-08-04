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Eskişehir'de Tarım Arazisinde Yangın

Eskişehir'de Tarım Arazisinde Yangın
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde tarım arazilerinin bulunduğu alanda yangın başladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde tarım arazilerinin bulunduğu alanda yangın başladı.

Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi'nde bulunan tarım arazilerinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede çevredeki alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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