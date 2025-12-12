Haberler

Seyir halindeyken yanan otomobili çevredeki vatandaşlar söndürdü

Güncelleme:
Gaziantep'te seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, yardıma koşan çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Gaziantep'te seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, yardıma koşan çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar ve sonrasında alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek kendisini dışarı attı. Yangını gören vatandaşlar ise hemen yardıma koşarak yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek büyümesini önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını tamamen söndürdü. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

