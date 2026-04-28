Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi 1525 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Sözen Köprüsü'nden Yunus Emre Caddesi istikametine seyir halindeki Alper T.'nin kullandığı 07 LS 597 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı