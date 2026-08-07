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Antalya'da LPG'li otomobil alev aldı: 4 yaralı

Antalya'da LPG'li otomobil alev aldı: 4 yaralı
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Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan LPG’li otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan LPG'li otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Antalya-Serik D-400 karayolu Orta Mahalle mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 07 BOV 175 plakalı Fiat marka LPG'li otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle birdenbire alev aldı. Motor kısmından yükselen dumanları ve ardından gelen alevleri fark eden sürücü A.D., aracı hemen yol kenarına çekti. Araçtan son andan kendilerini dışarı atan ve kollarında yanıklar oluşan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin tüm aracı sarması ve aracın LPG'li olması nedeniyle ekipler, patlama riskine karşı yanan araca köpük sıkarak müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, LPG'li araçta olumsuz bir durum yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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