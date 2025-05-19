Seyir Halindeki TOFAŞ Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Hatay'da seyir halindeyken yangına tutuşan TOFAŞ marka otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Seyir halindeyken alevlere teslim olan TOFAŞ demir yığını haline geldi
HATAY - Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim onarak yanan TOFAŞ marka otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan FİAT TOFAŞ marka otomobil, alevlere teslim oldu. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken araç hurdaya döndü. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa