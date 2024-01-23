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Sakarya'da Tofaş marka otomobil alevlere teslim oldu

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde seyir halinde olan Tofaş marka otomobilin motor kısmında çıkan yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde seyir halinde olan Tofaş marka otomobil alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşlar araçlarında bulunan yangın tüpleri ile alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yangın, Erenler ilçesi Şehit İlhan Aras Caddesi üzerinde meydana geldi. Erenler Belediyesi istikametine seyir halinde olan 20 AAS 321 plakalı Tofaş marka otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Erenler Tofaş Olaylar Güvenlik Trafik 3.Sayfa Haberler

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