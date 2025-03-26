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Seyir Halindeki Tırda Yangın: Tır Kullanılamaz Hale Geldi

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeki lastik yüklü tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tır alev topuna dönerken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyir halindeki tır alev topuna döndü

Yanan tır kullanılamaz hale geldi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halinde olan lastik yüklü tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Nizip-Gaziantep D-400 karayolu Keferbostan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen lastik yüklü tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın fark eden sürücü, yol kenarına park ettiği tırdan dışarı çıktıktan sonra alevler her yeri sardı. Tır, kısa sürede alev topuna dönerken dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Tırdaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Ölen yada yaralananın olmadığı yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİYAZİ DEMİR - 3.Sayfa
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