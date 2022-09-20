Son dakika haberleri... Seyir halindeki tır yola devrildi, kazada şoför feci şekilde hayatını kaybetti

Seyir halindeki tır yola devrildi, kazada şoför feci şekilde hayatını kaybetti

ERZURUM - Erzurum'da seyir halindeyken şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tır parçalara ayrıldı. Tır şoförü kaza sonucu tanınmaz hale gelerek hayatını kaybetti.

Erzurum'un Tortum ilçesi Aksu mahallesi karayolu üzerinde Serhıı Khortıuk isimli Ukrayna uyruklu şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tır parçalara bölündü. Metrelerce yolda sürüklenen tırdan şoförün tanınmaz haldeki bedeni cansız olarak bulundu. Kazaya ilk olarak mahalle vatandaşları müdahale ederken daha sonra ise olay yerine itfaiye ve Jandarma ekipleri geldi. Aksu mahallesi üzerinde bulunan yolda daha öncede birçok kazanın meydana geldiği biliniyor. Aksu mahallesi muhtarı ise tırın devrildiğini evden duyduklarını hemen olay yerine geldiklerini ve felaket bir görüntüyle karşılaştıklarını ifade etti.