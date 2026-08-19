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Tır Yangını Kula'da Kullanılamaz Hale Getirdi

Tır Yangını Kula'da Kullanılamaz Hale Getirdi
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İzmir-Ankara D300 karayolunda seyir halindeki tır alev aldı. Sürücü yara almadan kurtulurken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Tır kullanılamaz hale gelirken, yol bir süre trafiğe kapandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale gelirken, şoför yangını yara almadan atlattı.

Yangın, saat 19.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim K. idaresindeki 42 EBY 18 plakalı tır, henüz neden çıktığı bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Aracından duman çıktığını gören tır şoförü aracını karayolunun sağ şeridinde durdurdu. Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine varan Manisa Büyükşehir Belediysi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin yangına müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. Alev alan tır kullanılamaz hale gelirken tırın sürücüsü yangını yara almadan atlattı.

Öte yandan yangın nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre durduruldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini tamamlamasının ardından yol, tek şeritten kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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