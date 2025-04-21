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Seyir Halindeki Otomobile Kaya Parçası Düştü: 5 Yaralı

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Karabük'te seyir halindeki bir otomobilin üzerine ormanlık alandan kopan bir kaya parçası düştü. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Seyir halindeki otomobilin üzerine kaya parçası düştü: 2'si çocuk 5 yaralı

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeki otomobilin üzere kaya parçasının düşmesi sonucu 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Emre Özgü idaresindeki 05 LA 567 plakalı otomobilin üzerine ormanlık alandan kopan kaya parçası düştü. Ön tarafı ezilen otomobildeki sürücüyle birlikte yolcu olarak bulunan Selda, Ege ve Öykü Zümra ile Gülistan Özgü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar önce Yenice Devlet Hastanesi'ne ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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