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Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karasu-Kocaali yolu Beşevler Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Otomobil adeta alev topuna dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Otomobilden geriye demir yığınının kaldığı konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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