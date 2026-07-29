Haberler

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’te seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Şehitkamil ilçesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü kendisini araçtan dışarı atarak çevredeki diğer araç sürücülerinden yardım istedi. Kısa sürede aracın motor ve alt kısmını saran alevlere, çevredeki diğer sürücüler yangın tüpleri ile müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı
İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

Hadi şimdi yap artistliği! Görüntüyü izleyen polis hemen düğmeye bastı
Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar

Dün "baba ocağı" diyorlardı, bugün çöpü layık gördüler
Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı belli oluyor

Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı ortaya çıktı
İmzalar atıldı! Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni de artık Süper Lig'de

İmzalar atıldı! Hakan'ın kuzeni de artık Süper Lig'de
Çorum’da kadınların kavgası kamerada

Bun yapanlar kadın! Dehşet anları kamerada
Polonyalı taraftarlardan Fenerbahçe'ye büyük saygısızlık

Bunun adı resmen barbarlık!
90 yaşındaki kadın, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti

90 yaşında evinden atılacak, hem de en yakını tarafından