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Motosiklet Taksiye Arkadan Çarptı: Kaza Anı Kamerada

Motosiklet Taksiye Arkadan Çarptı: Kaza Anı Kamerada
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Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeki motosikletlinin fren yapan ticari taksiye arkadan çarpması araç içi kameraya yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde seyir halindeki motosikletlinin fren yapan ticari taksiye arkadan çarpması araç içi kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Elazığ Bulvarı'nda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önündeki ticari aracın fren yapıp durmasıyla hızını alamayıp çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, motosiklet sürücüsünün, önündeki ticari aracın durmasıyla arkadan çarpıp devrildiği yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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