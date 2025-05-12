Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı, Polis Facianın Önüne Geçti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da seyir halindeki bir minibüsün alev alması sonucu sürücünün paniğe kapılarak başka bir araca çarptığı olayda, trafik ekibi zamanında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Seyir halindeki minibüs alev aldı

Minibüsten çıkan dumanları fark eden polis faciayı önledi

BARTIN - Bartın'da seyir halinde bulunan bir minibüs alev aldı. Paniğe kapılan sürücü başka bir araca çarptı. Araçtan çıkan dumanları gören polis, faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Kozcağız Beldisi'nden il merkezi istikametine seyir eden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 74 DD 507 plakalı minibüs Terminal Kavşağı'nda alev aldı. Büyük panik yaşayan sürücü arkasında bulanan bir araca da çarptı. Tesadüfen bölgeden geçen trafik ekibi ise önce haber merkezine telsiz anonsu ile bilgi vererek, itfaiye istedi. Ardından ise sürücüyü araçtan dışarı çıkarttı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, aracın yakıt deposunda sızıntı olduğu ve oto saniyeye götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.