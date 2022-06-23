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Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu Mardin'in Derik ilçesi uluslararası İpek yolunda seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu.

Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesi uluslararası İpek yolunda seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu.

Alınan bilgilere göre, Derik ilçesi uluslararası İpek yolunda seyir halinde olan Ford marka transit kamyonette yangın çıktı. İsmi öğrenilmeyen araç sürücüsü, yangını fark etmesi üzerine aracı yol kenarına çekti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan araçta yaralama ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Ekipler tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldiği ve çekici yardımıyla yol kenarından kaldırıldığı kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Ümran Çakmak - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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