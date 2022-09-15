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Seyir halindeki araç bir anda alev aldı

3. Sayfa Haberleri

Seyir halindeki araç bir anda alev aldı Sinop Türkeli'de seyir halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki araç bir anda alev aldı

SİNOP - Sinop Türkeli'de seyir halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Türkeli - Güzelkent karayolu Emrelli mevkiinde Hasan Altıntaş'a ait otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Sürücü ve yanındaki bir kişi, can havliyle kendilerini araçtan dışarı attı. Alevler kısa sürede tüm otomobile yayıldı.

Yangın, Türkeli Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz - 3. Sayfa

Türkeli Tragger 3. Sayfa Haberler

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