Seyir halindeki araç alev aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki araç alev aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Seyir halindeki araç alev aldı Zonguldak'ta seyir halinde otomobil alev aldı.

Seyir halindeki araç alev aldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta seyir halinde otomobil alev aldı. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği aracın motor kısmı tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak kent merkezinde Soner Şahin idaresindeki 06 DR 3590 plakalı otomobilin motor kısmında henüz nedeni belli olmayan bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücüsü itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın kısa sürede motoru kapladı. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Söndürülen yangın sonrası aracın motor kısmının tamamen yandığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - 3. Sayfa

Zonguldak Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title