Seyhan Baraj Gölü'nden Kurtarılan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadın, gemi adamların hızlı müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Sarıçam ilçesinde Batı Çatalan Köprüsü yakınlarında gerçekleşti.

Seyhan Baraj Gölüne düşen kadını, gemi adamlar kurtardı

ADANA - Adana'da Seyhan Baraj Gölüne düşen kadını gemi adamlar son anda kurtardı. Kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Topalak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Batı Çatalan Köprüsünden Seyhan Baraj Gölünü izleyen Hande Y. başı dönünce göle düştü. Kadının göle düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine hızla Adana Emniyet Müdürlüğü gemi adam ekipleri sevk edildi. Göle düşen kadın sırt üstü gölde suyun yüzeyinde kalmayı başardı. Gemi adamlarda kısa sürede olay yerine gelerek genç kadın gölde batmadan onu bota alıp daha sonra karaya çıkardı. Genç kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
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