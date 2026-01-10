Güvenlik kaynakları: "Harekâtın ilk aşamalarında Şeyh Maksud'un dış mahalleleri ciddi bir çatışma olmadan YPG unsurlarından temizlenmiştir.

Haberler

Güvenlik kaynakları, harekatın ilk aşamalarında Şeyh Maksud'un dış mahallelerinin YPG unsurlarından temizlendiğini, ancak Eşrefiye mahallesinin boşaltılmasının ardından Kandil yönetiminin bölgedeki unsurlarına 'kalın ve savaşın' talimatı verdiğini bildirdi.

Güvenlik kaynakları: "Harekatın ilk aşamalarında Şeyh Maksud'un dış mahalleleri ciddi bir çatışma olmadan YPG unsurlarından temizlenmiştir. Ancak Eşrefiye mahallesi boşaltıldıktan, Şeyh Maksud mahallesi ise kuşatıldıktan sonra Kandil yönetiminden bölgede sıkışan unsurlarına "kalın ve savaşın" talimatı geldiği görülmüştür" - ANKARA

