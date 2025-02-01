Seydişehir'de Yangın: 600 Saman Balyası Yanarak Yok Oldu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, evler yakınında çıkan yangında 600 adet saman balyası yandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak evlere sıçramadan söndürdü.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında 600 adet saman balyası yandı.
Yangın, ilçenin Saraycık Mahallesi Devetepe mevkiinde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, evlerin yakınında bulunan saman balyaları yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 600 adet saman balyasının yandığı öğrenildi. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa