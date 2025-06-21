Seydişehir'de Ot Yangını Evleri Tehdit Etti

Seydişehir'de Ot Yangını Evleri Tehdit Etti
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, evinin önündeki otları yakan bir kişinin kontrolünden çıkan alevler, komşusunun evinde yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evinin önündeki otları yakan şahsın kontrolünden çıkan alevlerin büyümesi sonrası yan bahçede bulunan komşunun evinde yangın çıktı. Yangın, evde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Gevrekli Mahallesi Ömer Karabulut Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A, evinin önündeki otları temizlemek için ateşe verdi. Bir anda parlayan alevler, yan bahçede bulunan Yusuf Coşkun'a ait evde yangına sebep oldu. Bahçede bulunan kuru ağaçların tutuşması sonrası büyüyen yangın 2 katlı eve sıçradı. Yangın, ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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