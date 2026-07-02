Konya'da kayıp kadın için arama çalışması başlatıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaybolan kadını bulmak için ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Seyit Ahmet Üner ile eşi Firdevs Üner dağlık bölgede hayvan otlatmaya gitti. Bir süre sonra Firdevs Üner'i göremeyen eşi, çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKOM, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, engebeli arazide Firdevs Üner'in bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı