Konya'da kayıp kadın için arama çalışması başlatıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvan otlatmaya giden Firdevs Üner kayboldu. Eşinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD, AKOM, itfaiye ve sağlık ekipleri engebeli arazide arama başlattı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaybolan kadını bulmak için ekipler çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Seyit Ahmet Üner ile eşi Firdevs Üner dağlık bölgede hayvan otlatmaya gitti. Bir süre sonra Firdevs Üner'i göremeyen eşi, çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKOM, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, engebeli arazide Firdevs Üner'in bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı