Seydişehir'de 1560 silah parçası bulundu, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 560 adet tabanca parçası ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Hacıseyitali Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın kullandığı araçta arama gerçekleştirildi. Aramalarda 520 adet tabanca üst kapağı (sürgü), 520 adet tabanca namlusu ve 520 adet icra yayı/mili olmak üzere toplam bin 560 adet silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili S.A.K. isimli şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı