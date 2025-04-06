Sevgilisini Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Edirne'de 14 yaşındaki bir genç, sevgilisi Gülden Coni'yi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Olay, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde meydana geldi.
Sevgilisini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
EDİRNE - Edirne'de 14 yaşındaki sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 14 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde, 14 yaşındaki sevgilisi Gülden Coni ile buluşarak genç kızı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli E.A. adliye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa