Sevgilisinden Ayrılan Genç İntihara Kalkıştı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sevgilisinden ayrıldığı öne sürülen bir genç sokak ortasında intihar girişiminde bulundu. Polis memurunun soğukkanlı tutumu sayesinde genç ikna edilerek kurtarıldı.

Sevgilisinden ayrılan genç intihara kalkıştı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı öne sürülen bir kişi, sokak ortasında silahı kafasına tutarak intihara kalkıştı. Genç, bir polis memurunun soğukkanlı tutumu sayesinde ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Olay, gece saatlerinde İnönü Mahallesi 7002. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tartıştığı sevgilisinden ayrılan O.M. isimli genç, silahını kendisine doğrultarak intihar girişiminde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, bir polis memurunun soğukkanlı ve sabırlı yaklaşımı sayesinde genç uzun süreli ikna çabaları neticesinde sakinleştirildi. Gözyaşları içinde olan O.M., silahını bırakarak ekiplere teslim oldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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