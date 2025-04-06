Sevgilisi Tarafından Öldürülen 14 Yaşındaki Kız Defnedildi

Sevgilisi tarafından öldürülen 14 yaşındaki kız defnedildi

EDİRNE - Edirne'de sevgilisi tarafından öldürülen 14 yaşındaki Gülden Coni için cenaze töreni düzenlendi.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde buluştuğu aynı yaştaki sevgilisi E.A. tarafından bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Gülden Coni için bugün Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde bulunan camide cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Gülden'in cenazesi Bademlik Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, cinayet şüphelisinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.