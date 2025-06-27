Seul'de Metroda Kundaklama Saldırısı: 6 Yaralı

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Güney Kore'nin başkenti Seul'deki 5 numaralı metro hattında bir trenin kundaklandığı anların görüntüleri yayınlandı. 67 yaşındaki şüpheli, yolcuların panik içinde kaçtığı sırada vagonu ateşe verdi. Olayda 6 kişi yaralanırken, 23 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki 5 numaralı metro hattında bir trenin kundaklandığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki 5 numaralı hatta seyreden bir metroya 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen kundaklama saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Seul Güney Bölge Savcılığı tarafından yayınlanan görüntülerde, 67 yaşındaki şüphelinin sırt çantasından plastik bir şişe çıkardığı ve zemine benzin dökerek vagonu ateşe verdiği görüldü. Vagondaki yolcuların yaşadığı panik ve hamile bir kadının kaçarken ayakkabılarını düşürdüğü anlar kameralara yansırken, tüm vagonun yaklaşık 20 saniye içinde alevlere teslim olması dikkat çekti.

6 kişi yaralanmış, 23 kişi dumandan zehirlenmişti

Yeoinaru İstasyonu ile Mapo İstasyonu arasında seyreden metroya 31 Mayıs saat 08.47'de kundaklama saldırısı düzenlenmişti. Olayda 6 kişi yaralanırken, 23 kişi de duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, 67 yaşındaki şüpheli, Yeoinaru İstasyonu'nda gözaltına alınmıştı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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