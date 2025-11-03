Haberler

Servis Sürücüsü, Yangından 13 Öğrenciyi Kurtardı

Servis Sürücüsü, Yangından 13 Öğrenciyi Kurtardı
Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir servis aracı alev aldı. Servis sürücüsü Kadir Özcan, raylı kapı açılmadığı için 13 çocuğu son anda ön kapıdan tahliye ederek büyük bir felaketi önledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aracında çıkan yangını fark ederek 13 öğrenciyi başarılı bir şekilde tahliye eden servis sürücüsü Kadir Özcan, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Raylı kapının açılmadığını belirten Özcan, 13 öğrenci çocuğu son anda ön kapıdan tahliye ettiğini söyledi.

Manisa'da bu sabah saatlerinde bir servis aracında çıkan yangında 13 çocuk son anda öğrenci servisi sürücüsü Kadir Özcan tarafından tahliye edilerek kurtarılmıştı. O anları İHA muhabirine anlatan servis sürücüsü, raylı kapının açılmadığını ve 13 öğrenci çocuğu son anda ön kapıdan tahliye ettiğini söyledi. Teknik elektrik arızasından dolayı araçta yangın çıktığını belirten Özcan, "Turgutlu'da servis şoförlüğü yapıyorum, bir anda araçta ilk önce beyaz buhar sonra da siyah duman çıkmaya başladı. Ben hemen raylı kapıyı açmaya çalıştım ama açılmadı, çocukları ön kapıdan tahliye ettim. Ardından öğretmeni çıkardım ve en son kendimi attım araçtan. Çok şükür bir yaralanma kaza bela olmadan çocukları kurtardık, buna dua ediyorum" dedi.

Olayın öncesi

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu üzerinde meydana geldi. Bir okula öğrenci taşıyan 45 J plakalı midibüsün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden şoför Kadir Özcan, büyük bir soğukkanlılıkla araçta bulunan 13 öğrenciyi kısa sürede tahliye etti.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, midibüs ve yakınında park halinde bulunan bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yangının araçtaki kalorifer aksamından çıktığı tahmin ediliyor. Araç yangınında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Başlatılan soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
