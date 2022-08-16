Servis otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da havalimanı çalışanlarını getiren servis otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alev yanarken, çalışanların otobüsü zamanında boşaltması facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 00.00 sıralarında, havalimanından çalışanları getiren 34 LCD 597 plakalı servis otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsün içindeki çalışanlar panikle kendilerini dışarıya atarken, alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafiği bir süre kapattı. Yangını güçlükle kontrol altına alan itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yangının tamamen söndürülmesi üzerine polis ekipleri trafiği tekrar açtı. - İSTANBUL