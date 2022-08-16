Haber : Servis otobüsü alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Servis otobüsü alev alev yandı

Servis otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da havalimanı çalışanlarını getiren servis otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alev yanarken, çalışanların otobüsü zamanında boşaltması facianın önüne geçti.

İstanbul'da havalimanı çalışanlarını getiren servis otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alev yanarken, çalışanların otobüsü zamanında boşaltması facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 00.00 sıralarında, havalimanından çalışanları getiren 34 LCD 597 plakalı servis otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsün içindeki çalışanlar panikle kendilerini dışarıya atarken, alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafiği bir süre kapattı. Yangını güçlükle kontrol altına alan itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yangının tamamen söndürülmesi üzerine polis ekipleri trafiği tekrar açtı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul İtfaiye Marmara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title