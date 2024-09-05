Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı.

Kaza, Epçeler Mahallesi Cevat Ayhan Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan M.B. kontrolündeki 34 UF 7305 plakalı otomobil ile Alifuatpaşa mevkiine doğru seyir halinde olan R.T. kontrolündeki 54 AIT 956 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yaralı sürücü M.B., sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.