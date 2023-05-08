- Servis aracı minibüse çarptı: 5 yaralı

Sivas'ta servis aracının minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta servis aracının minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 08.30 sıralarında İnönü mahallesinde meydana geldi. A.T idaresinde ki 58 S 0053 plakalı Ford marka servis aracı kavşağa çıktığı sırada A.Ö idaresindeki 61 VL 978 plakalı Volkswagen marka minibüse yandan çarptı. Kaza sonrası minibüs yan yattı. Serviste yolcu olarak bulunan A.T, minibüste yolcu olarak bulunan Ö.Ö, Y.G. A.G ve Y.A yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından kentte ki çeşitli hastanelere yönlendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.