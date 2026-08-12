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Gölette Boğulan 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Gölette Boğulan 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde serinlemek için gölete giren 18 yaşındaki Ahmet Sarıoğlu boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşı E.Y. kendini kurtarırken, Sarıoğlu'nun cansız bedenine 2,5 saatlik arama sonucu ulaşıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde arkadaşıyla serinlemek için Sakarya Nehri kenarında bulunan gölete giren 18 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Fevziye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, E.Y. ile Ahmet Sarıoğlu (18) serinlemek için Sakarya Nehri kenarında bulunan gölete girdi. Burada boğulma tehlikesi geçiren iki arkadaştan E.Y. zorluklarla kendini dışarı atarken Sarıoğlu, gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, gölette inceleme yaptı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren su üstü ve su altı aramalarında 18 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sarıoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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