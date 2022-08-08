Denizde boğulan kardeşe en acı veda! Son kez öptükten sonra gözyaşlarına boğuldu Antalya'da emekli Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Kardeşini teşhis için gelen Ahmet Çetinkaya'nın ise ağabeyinin cansız bedenini alnından öptükten sonra gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Serinlemek için denize giren Ali Rıza Çetinkaya'nın geri dönmediğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye deniz polisi sevk edildi. Sahilden 1.5 mil açıkta arama yapan ekipler, Ali Rıza Çetinkaya'nın su yüzeyinde hareketsiz yattığını fark etti. Bota alınarak, Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Deniz Şube Müdürlüğüne getirilen Ali Rıza Çetinkaya'nın, yaşamını yitirdiği belirlendi. SON KEZ ÖPTÜ Teşhis için gelen Ahmet Çetinkaya, polis inceleme yaptığı sırada ağabeyi Ali Rıza Çetinkaya'yı alnından öptü. Emekli Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya'nın iki çocuğunun bulunduğu belirtildi. İncelemenin ardından Çetinkaya'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Muratpaşa 3. Sayfa Güncel Haberler

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