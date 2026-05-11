Serinlemek için Aksu Çayı'na giren 3 gençten biri akıntıya kapılarak kayboldu

Antalya'da serinlemek için Aksu Çayı'na giren yabancı uyruklu 3 arkadaştan biri akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp genci bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aksu ilçesi Güloluk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Aksu Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziler Mahallesi'nde palet üretim tesisinde çalışan yabancı uyruklu 3 arkadaş serinlemek için Aksu Çayı'na geldi. Güloluk Köprüsü'nün bulunduğu noktadan Aksu Çayı'na giren 3 arkadaşın 2'si sudan çıkarken, Ahmet Mahmut S. (22) akıntıya kapılarak kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen konuma gelen ekipler, kayıp genci bulmak için çalışma başlattı. AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kıyıdan, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'ne bağlı dalgıçlar ise suda arama çalışması başlattı. Kayıp gencin bulunması için ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan gencin çaya girdiği alana yakın bir noktada ise su yüzeyindeki bir terlik dikkat çekti. - ANTALYA

