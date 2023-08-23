Serinhisar'da Kemal Akköse cinayeti güvenlik kamerasında

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, geçen yıl Hasan Akköse (19) ile İsmail Yalçın'ı (17) öldürüp, cesetlerini su kuyusuna atarak yaktıktan sonra üzerlerini taşla kapattığı belirlenip, tutuklanan ve hakkında dava açılan Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi Kemal Akköse'nin (25), otomobilinde pompalı tüfekle tetikçi olarak tutulan Şakir Hüsünbeyi (22) tarafından öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Serinhisar'da yaşayan ve bir leblebi imalathanesinde çalışan Kemal Akköse, 10 Ağustos saat 07.00 sıralarında işe gitmek için Aşağı Mahalle Ortaokul Sokak'taki evinden çıktı. Park halindeki otomobiline binen Akköse, bu sırada yüzünü gizleyerek yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Akköse'ye pompalı tüfekle 4 el ateş ederek başından ve göğsünden vuran saldırgan, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Akköse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akköse'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AKKÖSE'NİN KARDEŞİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kemal Akköse'nin, geçen yıl 6 Haziran'da uzaktan akrabası Hasan Akköse (19) ile İsmail Yalçın'ı (17) tüfekle öldürüp, su kuyusuna attıktan sonra cesetlerini benzin dökerek yakıp üzerlerini taş ve toprakla doldurduğu belirlenerek tutuklanan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu tespit edildi. Mustafa Akköse'nin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Denizli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.

HASAN AKKÖSE'NİN ANNE VE BABASI TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse'nin önce babası Yaşar Akköse'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürerken öldürülen Hasan Akköse'nin annesi Aynur Kural'ın, sosyal medya hesabından oğlu Hasan Akköse'nin fotoğrafını, üzerine 'Söz intikamını alacağım kuzum' yazarak, cinayetten 8 saat önce paylaştığı belirlendi. Polis, bunun üzerine anne Aynur Kural'ı da şüpheli olarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Aynur Kural ile boşandığı eşi Yaşar Akköse, çıkarıldıkları mahkemece 'Kan gütme saikiyle öldürme ve azmettirme suçlarından' tutuklandı.

TETİKÇİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Bürosu ekipleri, Kemal Akköse'yi tüfekle öldüren tetikçi Şakir Hüsünbeyi'ni de yakaladı. Kemal Akköse'yi öldürmek için üç gün boyunca eve girip çıkışını takip eden tetikçinin cinayet için motosiklet çaldığı ve üzerine sahte plaka taktığı tespit edildi. Olay günü yüzünü gizleyen Şakir Hüsünbeyi'ni cinayet bürosu ekipleri tespit edip, saklandığı bağ evinde yakaladı. Gözaltına alınan Hüsünbeyi, cinayet suçunu itiraf etti. Kendisini Hasan Akköse'nin annesi ile babasının borçlarını ödeme karşılığında tuttuğunu, öldürülen Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ın da arkadaşı olduğu için intikam almak amacıyla cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Hüsünbeyi, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bir apartmana ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Kemal Akköse'nin apartmandan çıkıp otomobiline bindiği sırada cinayet şüphelisi Şakir Hüsünbeyi'nin otomobile pompalı tüfekle yaklaşıp, art arda ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü. (DHA)