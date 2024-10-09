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Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti

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Bir binanın çatı katında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken bir kadının serin kanlılıkla camları silmeye devam etmesi görenleri hayrete düşürdü. O anlar çevredekilerin telefon kameralarına yansırken olay, sosyal medyada gündem oldu.

Rusya'da çatısında yangın çıkan bir binanın en üst katında camları silen kadın, görenleri hayrete düşürdü. Rusya'da hangi kentte olduğu bilinmeyen bir binanın çatısında yangın çıktı.

Serin kanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti

Yangına müdahale öncesinde bazı görgü tanıkları, en üst katta yaşayan bir kadının camlarını sildiğini fark etti. Görenleri korkutan manzara cep telefonlarıyla kaydedilirken kadının akıbeti hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

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