Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti

Rusya'da çatısında yangın çıkan bir binanın en üst katında camları silen kadın, görenleri hayrete düşürdü. Rusya'da hangi kentte olduğu bilinmeyen bir binanın çatısında yangın çıktı.

Yangına müdahale öncesinde bazı görgü tanıkları, en üst katta yaşayan bir kadının camlarını sildiğini fark etti. Görenleri korkutan manzara cep telefonlarıyla kaydedilirken kadının akıbeti hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.