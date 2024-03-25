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Serik'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden birisinin Çivril Sulama Birliği Müdürü Erol Karabulut olduğu öğrenildi.

Kaza, Antalya'nın Serik ilçesi D 400 karayolu, Belkıs Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Serik istikametine giden Mehmet Deniz'in kullandığı 07 YEH 18 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı yöne geçip Manavgat istikametine giden Çivril Sulama Birliği Müdürü Erol Karabulut'un kullandığı 32 AAU 140 plakalı cipe çarptı. Karabulut'un kullandığı araca ise arkadan gelen F.K.'nin kullandığı 07 L 0080 plakalı kamyonet çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu 07 YEH 18 plakalı araç sürücüsü Mehmet Deniz (25) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Tunç ile 32 AAU 140 plakalı aracın sürücüsü Erol Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Deniz, Osman Tunç ve Çivril Sulama Birliği Müdürü Erol Karabulut'un cansız bedenleri Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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