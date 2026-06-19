Haberler

Serik'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Serik'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı yapan kişilerin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturmada kapsamında belirlenen 15 şüpheliden 9'u Antalya İl jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ve Serik İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şüpheli Serik Adliyesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, sevk sırasında adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlenmiş
Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik

Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik
AK Partili Hamza Dağ'dan Cemil Tugay'ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi

Cemil Tugay'ın istifasına AK Parti'den ilk yorum
Nijer'de havalimanına saldırıda 22'si saldırgan 35 kişi öldü

Havalimanına kanlı baskında onlarca kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! 7 şüpheli adliyede
Üsküdar'da alev alev yanan SUV kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev topuna döndü! Geriye hurda yığını kaldı
İstanbul'da kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?

Kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?