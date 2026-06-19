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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

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Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şahısların tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturma sürecinde toplam 15 şüpheli belirlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan 6 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden Savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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