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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi
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Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 100 gram kubar esrar ve 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Serik ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelinin ikameti ve arazisinde yapılan aramada 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBedriye Müge Ulu:

Eski zamanlarda böyle birisi bulunsa direkt mahkeme ederlerdi, şimdi tutuklamışlar ama sonra ne olur kim bilir ??

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Haber YorumlarıMehtap Akturk:

Kadınlar bu işlerde niye hep mağdur oluyo, erkekler rahat rahat uyuşturucu satıyo da kimse onlara bişey demiyo...

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Haber YorumlarıSelahattin Edf:

Vay be, bu kadar çok uyuşturucu ele geçirmişler de acaba tutuklu kalan kişiye ne olacak şimdi?

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